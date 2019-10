Al Buck Festival torna il "raccontalibri" Sergio Guastini

All'interno della nona edizione del Buck Festival della Letteratura per Ragazzi, a Foggia dal 20 al 27 ottobre, Coop Alleanza 3.0 propone due appuntamenti con l'autore Sergio Guastini.

"Lui è un signore baffuto con l'espressione in bilico tra stupore e perplessità. Loro sono tanti occhietti curiosi che non sanno bene cosa aspettarsi. Lui trascina una valigia molto pesante, poi, bisbigliando una strana frase, la apre e comincia a parlare, raccontare e a leggere. Mostra libri, giochi, fotografie di paesi lontani e vicini, noti o sconosciuti. E alla fine gli occhietti curiosi non hanno dubbi, ha ragione lui: dentro i libri c'è tutto".

Gli incontri avranno luogo venerdì 25 (alle ore 18) e sabato 26 ottobre (alle 10) presso il corner di Librerie Coop - Ipercoop Foggia.