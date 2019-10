Il Buck Festival si sposta a Parcocittà: eventi e laboratori per 'colorare' il weekend dei più piccoli

Il Buck Festival 2019 approda a Parcocittà con una serie di eventi e laboratori programmati per il prossimo weekend. Il festival, che quest'anno sta raggiungendo numeri da record, proseguirà con gli appuntamenti di venerdì 25: si parte alle 9,00 con il laboratorio per bambini di 6/8 anni di Francesca Archinto, dal titolo “Tanti suoni per fare un’orchestra” che si svolgerà attraverso la lettura di fiabe che coinvolgeranno i bambini sulla comprensione di storie e piaceri della musica.

Per l’occasione, ciascuno di loro interverrà con un proprio suono che andrà a comporre un’orchestra davvero speciale. Alle 11,00 si svolgerà il laboratorio di fascia 4/6 anni “Parole, musica, disegni. La fiaba musicale di Pezzettino”. L’incontro si concretizzerà con l’ascolto di fiabe, il coinvolgimento e la comprensione della storia che i piccoli proveranno anche a disegnare scegliendo un particolare che li ha maggiormente colpiti.

Venerdì pomeriggio, invece, alle 17,00 appuntamento con “Quelli là”, un laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni, con Teresa Porcella e Santo Pappalardo. Durante l’attività si mostreranno le tecniche di disegno con le forbici. A seguire, sabato mattina, alle 9,00 il secondo appuntamento con il laboratorio “Tanti suoni per fare un’orchestra” di Francesca Archinto; alle 11,00 “Parole, musica, disegni. La fiaba musicale di Pezzettino”; doppio appuntamento previsto di nuovo in mattina alle 9,00 e alle 11,00 con il laboratorio “Quelli là”.

Sabato pomeriggio: alle 17, altro incontro con il laboratorio “Parole, musica, disegni. La fiaba musicale di piccolo giallo piccolo blu” con Francesca Archinto, dedicato ai piccoli 3/5 anni. Anche in questa occasione i bambini ascolteranno fiabe musicali e verranno coinvolti sulla comprensione e il piacere delle storie. Anche qui disegneranno momenti della storia che verranno poi raccolti in un volume da lasciare nella biblioteca scolastica.

Il Buck Festival 2019 è entrato nel vivo delle sue attività. Ben 120 laboratori, 21 incontri con l’autore, 6 incontri di formazione e poi concerti, spettacoli teatrali, mostre, performance dal vivo e la fiera dell’editoria per ragazzi. La sua nona edizione attesta un minuzioso e complesso lavoro di preparazione riuscito negli anni a coinvolgere tutto il territorio e ad imporsi sul panorama nazionale come una delle manifestazioni di invito alla lettura più apprezzate e qualificate.