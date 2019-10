A Foggia riapre il laboratorio di bolle di sapone

Il laboratorio di Bolle di Sapone è un modo per far riscoprire a bambini e che ci si può divertire con qualcosa semplice e naturale.

La bolla, sfera di ogni dimensione, affascina adulti e bambini da sempre.

Pensate che il classico flacone delle bolle e il gioco più venduto al mondo.

Il laboratorio di bolle è un momento dedicato alla scoperta, attraverso i 5 sensi, della magia del naturale perchè le bolle si possono realizzare sia con strumenti specifici, ma anche con strumenti di facile reperibilità e addirittura con le mani.

Il laboratorio di bolle ha una durata 1 ora.

Impareremo a costruire attrezzi e sperimentare personalmente la bolla con le mani, le bolle che rimbalzano, fare le bolle giganti e fare piccoli esperimenti.



A tutti i partecipanti sarà permesso di portare a casa il kit che costruiremo, il liquido utilizzato è una ricetta semplice per farlo a casa.



Allora? Siete pronti per partecipare al nostro lab?



Laboratorio aperto a 15 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria con saldo anticipato senza possibilità di rimborso.

È possibile cedere a terzi il biglietto acquistato.

Il lab è rivolto a bambini a partire dai 5 anni.

Il costo del laboratorio è pari a 10 euro.



Info e prenotazioni 3298089636 (Cristian)