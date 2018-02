'Brush lettering': a Foggia il primo laboratorio di calligrafia per Adulti

"Brush Lettering" il primo laboratorio di calligrafia per Adulti. Un laboratorio di calligrafia con le “Brush Pen” per sperimentare e divertirsi con la scrittura a mano. Si comincerà da semplici esercizi per sciogliere la mano e conoscere meglio i vari tipi di tratto della penna fino a realizzare meravigliosi artwork calligrafici.



Lo strumento che verrà utilizzato sarà una Brush Pen. Questo attrezzo utilizza setole sintetiche che riproducono l’effetto di un vero e proprio pennello; una versione moderna del tradizionale pennello da calligrafia giapponese.



Non sono richieste competenze particolari...Tutti possono partecipare!

Adulti, Giovani e ragazzi che vogliano sperimentare la propria creatività con un’arte senza tempo, la scrittura a mano!



La quota di partecipazione comprende il materiale didattico

-1 Brush Pen

-1 Dispensa con Fogli di lavoro

- Cartoncini per artwork calligrafici