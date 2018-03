'Costruiamo un libro illeggibile': il laboratorio di Bruno Munari con il Mac Academy alla Ubik

Quanti tipi di libri conosci? Cosa succede se ci troviamo davanti un libro senza parole? Un libro potrebbe comunicare comunque senza testi?



Munari, innovativo designer nonché artista creativo per eccellenza, lancia una sfida anche a noi del Mac Academy. Sperimenteremo nuove forme di linguaggio visivo e nuovi materiali editoriali ispirandoci ai Libri Illeggibili di Munari, una serie di libri da lui inventati, che possono essere “letti” dai bambini e adulti capaci di scatenare mille racconti fantasiosi e sempre diversi. Non ci sono limiti alla creatività in questi libri, non vi è un ordine, non ci sono margini e tanto meno numeri di pagine, si possono “leggere” capovolti o da metà, si può andare avanti oppure indietro. Ci immergeremo tra forme, colori e ritagli, passando a pagine ruvide o morbide, fori che saltellano, fili che s’intrecciano, avventurandoci in un vero racconto sensoriale.



"E' un libro di comunicazione plurisensoriale, oltre che visiva. Fu così che nacquero i “libri illeggibili”, così chiamati perché non c’è niente da leggere ma molto da conoscere attraverso i sensi"



Vi aspettiamo Domenica 25 Marzo (4/10 anni)

Info e prenotazioni: 345 0228776 (Whatsapp)



