Bruno Meterangelis lancia “Agricoltura in festa”

“Creare sinergie per mettere in vetrina e valorizzare il meglio dei nostri prodotti”. Così Bruno Meterangelis, Presidente dell’Agenzia per l’Agricoltura del Comune di Cerignola lancia la prima edizione di “Agricoltura in Festa”, evento realizzato dall’Agenzia con il contributo delle associazioni di categoria. Appuntamento in Corso Aldo Moro, a Cerignola (zona Convento), il 27 dicembre a partire dalle 17. “L’evento sarà caratterizzato da una serie di stand con prodotti tipici locali e da eventi ludici che definiremo nei prossimi giorni. Questa appuntamento rappresenta un momento importante per il comparto agroalimentare di Cerignola quest’anno duramente provato da varie avversità meteorologiche ed è il preludio di una grande Kermesse che realizzeremo a giugno 2019”, afferma Meterangelis che conclude: “Si tratta di un appuntamento importante non solo come vetrina dei nostri prodotti ma anche come base per allacciare nuove sinergie e rilanciare il comparto. E a questo proposito è doveroso ringraziare Antonio Detoma (“Managment One”) per l’importante contributo tecnico”.