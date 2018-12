Piccoli attori crescono, alla 'Bozzini - Fasani' di Lucera successo per lo spettacolo "Lo schiaccianoci e i doni di Natale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La manifestazione di Natale della Scuola Primaria del plesso Fasani di Via Pasubio della scuola Bozzini – Fasani di Lucera ha sorpreso davvero tutti, mandando in scena tutti gli alunni nella rappresentazione “Lo Schiaccianoci e i doni di Natale”. Seguendo il tema predominante del Natale 2018, dominato dal film della Disney, è stata infatti rappresentata la storia di Clara e del suo soldatino, lo Schiaccianoci appunto, che ha catapultato i genitori in un mondo fantastico che nessuno si aspettava.

L’impegno è stato davvero di tutte le docenti, rappresentate dalla fiduciaria di plesso, la maestra Anna Moccia, che hanno dedicato oltre un mese alla preparazione dello spettacolo. Ma il grande impegno è stato anche quello di diverse mamme che hanno confezionato vestiti, preparato acconciature e allestito le scene. Un grande sforzo, con poche risorse, sottolineato alla fine anche dal dirigente scolastico Pasquale Trivisonne che proprio nel plesso Fasani di Via Pasubio ha deciso di istituire un corso di scuola media che partirà il prossimo anno scolastico e che risulterà sicuramente utile a tutte le famiglie del popoloso quartiere di Pezza del Lago.

Alla fine tutti felici per uno spettacolo che qualcuno ha già proposto di rimettere in scena nello storico Teatro Garibaldi per mostrarlo alla città intera.

Gallery