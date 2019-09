Bovino si prepara per i weekend "Bandiere Arancioni": tre appuntamenti per scoprire uno dei borghi più belli d'Italia

Al via a Bovino i weekend autunnali del Touring Club Italiano dedicati ai Borghi “Bandiera Arancione” che si distinguono per bellezza ed accoglienza.

A partire da Venerdì 27 settembre tre weekend di iniziative organizzate dall’ Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco in occasione dell’appuntamento annuale con il Touring Club. Un cartellone ricco di eventi per invitare turisti e visitatori a conoscere uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Un viaggio in uno dei borghi più caratteristici e affascinanti dei Monti Dauni, all’ insegna della tradizione, alla scoperta della storia di Bovino, con le visite guidate al Borgo Antico, ai monumenti e ai musei. Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici nei suggestivi ipogei, il Festival degli aquiloni in carta riciclata, la caccia “ai tesori arancioni”, la Sagra dei Sapori Autunnali che fa da cornice ai festeggiamenti di San Celestino Martire, serata questa allietata dalla gloriosa “ Fanfara dei bersaglieri”, e ancora la tradizionale fiera di San Celestino e l’ evento collaterale “Cicerone per un giorno”, organizzato dal Club “ I Borghi più Belli d’ Italia”, che vedrà gli studenti e le studentesse delle scuole medie e superiori, accompagnare i turisti alla scoperta del Borgo Antico.

Il primo weekend che avrà inizio Venerdi 27 Settembre sarà dedicato agli ospiti del Plein Air, con l’atteso arrivo di decine di camperisti che per l’occasione invaderanno il borgo.

Il PROGRAMMA DEI WEEKEND

WEEKEND 27 - 28 - 29 settembre 2019 (XII Edizione Festa Nazionale del “Plein Air”)

VENERDI’ 27 SETTEMBRE:

Arrivo dei camperisti e sistemazione nell’area di parcheggio riservata.

SABATO 28 SETTEMBRE (STEP N. 1):

h. 9.30: Accoglienza presso l’Ufficio Info Point (Corso Vittorio Emanuele, 1) e visita guidata al borgo antico, ai monumenti della città (Cattedrale, castello ducale, ecc.) e ai Musei.

h. 16.00: Passeggiata nel Borgo con sosta e degustazione negli ipogei.

DOMENICA 29 SETTEMBRE (STEP N. 2):

h. 9.30: Accoglienza presso l’Ufficio Info Point (Corso Vittorio Emanuele, 1) e visita guidata al borgo antico, ai monumenti della città (Cattedrale, castello ducale, ecc.) e ai Musei.

h. 12.30 / 13.00: Aperitivo e saluto di benvenuto del Sindaco - Degustazione tipica presso il Chiostro del Museo della Civiltà Contadina (Villa comunale).

h. 17.00: Volo degli aquiloni: festival degli aquiloni di carta riciclata, realizzati nel corso del “Laboratorio Collettivo” tenutosi a Bovino nei mesi di luglio e agosto 2019.

WEEKEND 5-6 OTTOBRE 2019

SABATO 5 OTTOBRE: Vigilia Festività in onore della Madonna del Rosario.

h. 16.00: Accoglienza dei turisti e dei visitatori presso l’Infopoint e visita guidata al borgo antico e ai monumenti della città (Cattedrale, castello ducale, ecc.), ai Musei e agli ipogei.

DOMENICA 6 OTTOBRE: Festività Madonna del Rosario, con solenne processione e Vigilia Festività in onore di San Marco di Eca, Patrono della città.

CACCIA AI TESORI ARANCIONI:

h. 9.00: raduno presso Ufficio Pro Loco/Info Point (punto di partenza) per la spunta dei partecipanti registrati e consegna della mappa dei luoghi. La “Caccia al Tesoro” (occasione divertente e coinvolgente per scoprire aspetti inediti e curiosità della cittadina) si svolgerà nell’arco dell’intera giornata secondo i seguenti orari:

dalle h. 10.00 alle h. 13.00 (prima parte) e dalle h. 16.00 alle h 19.00 (seconda parte).

Nell’intervallo, tra la prima e la seconda parte (13.30 - 15.30), degustazione di prodotti tipici nell’atrio del Museo Civico (Piazza Marino Boffa). A conclusione della caccia al tesoro, ai partecipanti verrà offerto un sacchetto di qualità con prodotti del territorio.

WEEKEND 12-13 OTTOBRE 2019

SABATO 12 OTTOBRE:

h. 16.00 Accoglienza dei turisti e dei visitatori presso l’Infopoint (Corso Vittorio Emanuele, 1) e visita guidata al borgo antico e ai monumenti della città (Cattedrale, castello ducale, ecc.), ai Musei e agli ipogei.

h. 20.00: Sagra “Sapori d’autunno” nelle vie e nelle piazze del centro storico (castagne, legumi, pizze fritte, salsiccia, broccoli, prodotti tipici), allietata dalla gloriosa “Fanfara dei Bersaglieri”.

DOMENICA 13 OTTOBRE - Festività di San Celestino Martire

h. 10.00 - 12.00 e ore 16.00 - 18.00: Visita guidata al borgo antico e ai monumenti della città (Cattedrale, castello ducale, ai Musei ecc.)

Evento collaterale: “Cicerone per un giorno”, organizzato dal “Club dei Borghi più belli d’Italia”. Per l’occasione, le visite guidate saranno preparate e realizzate da studenti e studentesse della Terza Media e del biennio delle Scuole Superiori di Bovino che illustreranno ai turisti le bellezze del Borgo e verrà allestito, presso la sede della Pro Loco, uno stand conprodotti tipici. Per tutto il corso della giornata si terrà la tradizionale fiera autunnale di San Celestino.

Per informazioni e/o prenotazioni: Pro Loco Bovino 0881 966475 - cell. 333 8391890 oppure seguici sulle pagine Facebook:

Città di Bovino Eventi e Comunicazioni

Pro Loco Bovino Unpli