Bovino su Rai 3 alla conquista della palma del borgo più bello d'Italia. Il sindaco: "Facciamo vincere la Capitanata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il sindaco Vincenzo Nunno e l’amministrazione comunale rendono noto che Bovino parteciperà alla settima edizione de 'Il borgo dei borghi' in onda su Rai 3, "l’unico in gara della Provincia di Foggia e per tal motivo chiediamo a tutti gli amici della Capitanata, di darci una mano, sostenendoci attraverso il voto. Un’occasione unica su fini promozionali per Bovino, i Monti Dauni e l'intera Capitanata" spiega il primo cittadino.

Dal 2 settembre è possibile votare sul sito della Rai fino alle 23.59 di giovedì 17 ottobre, giorno in cui conosceremo l'elenco dei 20 borghi finalisti, uno per ogni regione, che accederanno alla finalissima in diretta su RaiTre domenica 20 ottobre alle 21:40.

Le modalità di voto

Gli utenti possono votare, previa registrazione, una sola volta al giorno scegliendo un borgo per ogni singola regione. Gli utenti già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l'autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Ricevuta la mail di convalida potranno effettuare il login sul sito di www.rai.it/borgodeiborghi e procedere alla votazione via web.

Al termine della procedura di voto web, l'utente visualizza un messaggio di conferma inviato dal sistema. Il voto web è gratuito. Sarà importante votare per tutto il periodo. Vincere dipende solo da noi! Solo in questo modo possiamo avere la possibilità di accedere alla finalissima di Domenica 20 Ottobre 2019 ove concorreranno i venti borghi più votati, uno per ogni regione.

Le puntate di presentazione di tutti i borghi in gara saranno quattro a partire da domenica 22 Settembre su Rai Tre in prima serata. La sera della diretta del 20 ottobre sarà aperto un televoto da casa per proclamare il più bel borgo d'Italia di questa edizione. E' importante votare sin da ora per andare in finale! Forza Bovino e grazie a tutti gli amici della Capitanata.