A Bovino torna la notte romantica: il borgo ospita una serata dedicata agli innamorati

Sabato 22 Giugno torna la Notte Romantica a Bovino. Un’iniziativa promossa dal Club “I Borghi più Belli d’Italia” che vuole celebrare l’arrivo del solstizio d’estate dando appuntamento a tutti gli innamorati nelle piazze, nei vicoli dei Borghi più Belli d’ Italia.

Il Borgo Antico di Bovino si trasformerà in un romantico set per una notte bianca per gli innamorati. Le coppie di innamorati potranno percorrere i vicoli mano nella mano assaporando le bellezze racchiuse nel borgo e scoprendo il suo patrimonio artistico, enogastronomico e culturale.

L’evento inizierà a partire dalle 19.00 con la passeggiata romantica nel Borgo con aperitivi nelle cantine. Dalle ore 20:00 alle ore 23:00 presso il Museo Civico “Carlo Gaetano Nicastro” avrà luogo la performance artistica con cabaret di dolci e bollicine intitolata “ La bellezza in tutte le sue forme”. Contestualmente nelle Piazze Guido Paglia e Piazza Duomo saranno presenti artisti che produrranno ritratti in estemporanea.

A partire dalle ore 21:00 la serata prosegue nei ristoranti e locali che aderiscono all’ iniziativa, con le cene romantiche. La serata giungerà al termine con l’ evento clou della manifestazione, alle ore 24:00 il “Minuto romantico” che si svolgerà in Piazza Duomo e che raduna tantissime coppie sotto le stelle.

Ma non finisce qui.

A far da cornice all’ evento, nelle giornate del 22 e 23 Giugno avrà luogo a Bovino il Concorso Estemporanea di pittura “Le Suggestioni del Borgo Romantico”, giunto alla sua 14ª edizione. Il Borgo si popolerà di artisti che dalle prime ore del mattino arriveranno a Bovino con tavoli, colori, cavalletti e pennelli, alla ricerca degli angoli più suggestivi e romantici del Borgo.

Il concorso avrà luogo dalle ore 9:30 alle ore 18:00 del 22 Giugno e dalle ore 9:30 alle ore 16:00 del 23 Giugno.





Per info e prenotazioni:

www.prolocobovino.it

info@prolocobovino.it

infopointbovino@gmail.com



+39 0881 966475

+39 333 8391890



Gallery