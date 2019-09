Bovino, cross country nel borgo antico e sui sentieri dei Guevara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Secondo appuntamento con la Mountain bike a Bovino, quest'anno quinta e ultima tappa del Puglia Xc Challenge, un percorso rinnovato che vi porterà a scoprire uno dei borghi più belli d’ Italia con passaggi caratteristici, dal Castello Ducale e i vecchi sentieri dei Guevara, a ridosso di Montecastro. Previsto pacco gara per tutti i partecipanti e un prezzo super ridotto per chi verrà da fuori regione. Ogni giro gara è di 5,2 km con 130 mt di dislivello positivo, previsto anche un percorso più breve per esordienti e allievi di 3,5 km con 80 mt di dislivello positivo.



IL PERCORSO GARA SARÁ ALLESTITO E CHIUSO AL TRAFFICO LA MATTINA DELLA GARA. NON SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE IL FILE GPX IN QUANTO TRATTANDOSI DI UN PERCORSO PREVALENTEMENTE URBANO NON SARÁ POSSIBILE PROVARLO ANTICIPATAMENTE IN LIBERTÁ.



Ritrovo c/o Pro Loco Bovino in C.so V. Emanuele, 1 - Bovino (Fg)

Evento aperto a tutti gli enti della consulta

Verifica tessere 7:45/9:00

Riunione tecnica 9:15

Partenza prima gara 9:30

Iscrizione €12 (con pacco gara)

€ 5 per chi viene da fuori regione

Premi per i primi 3 classificati di ogni categoria.



Per INFO e PRENOTAZIONI

Frankie 328.2873800

oppure segui le pagine Facebook

Daunia Trek & MTB

Città di Bovino Eventi e Comunicazioni



OFFERTE con sconti del 20% dei B&B convenzionati, RISERVATE agli atleti per pernottare la sera del sabato 7 Settembre 2019:

-B&B Le pietre del Borgo https://www.lepietredelborgo.it/

-B&B Residenza Ducale http://www.residenzaducale.it/

e ancora, menù a prezzi dedicati presso:

- Ristorante LA TAVERNA DEL DUCA

- Agriturismo PIANA DELLE MANDRIE