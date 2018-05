Bovino: venerdì 1 giugno convegno su politiche ambientali e prospettive per i Monti Dauni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà venerdì 1 giugno alle 18 in via Roma 35 a Bovino l’incontro su “Politiche ambientali e sviluppo del territorio – Legge regionale 19/97: stato di attuazione e prospettive per i Monti Dauni”. Al convegno parteciperanno Michele Fabio Ferro, presidente dell’associazione “Verde Mediterraneo”; Michele Dota, geologo ed esperto di educazione ambientale; Antonio Sigismondi, funzionario della Regione Puglia ed esperto naturalista; Stefania Russo, candidato Sindaco di “Alternativa per Bovino”.