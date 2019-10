A Bovino parte la Caccia ai tesori arancioni

Il secondo dei weekend autunnali dedicati ai borghi bandiere arancioni a Bovino si aprirà Sabato 5 ottobre con le visite guidate al borgo antico, ai monumenti, musei e ipogei della città.

Domenica 6 Ottobre a Bovino si terrà la Caccia Ai Tesori Arancioni. Un gioco che coinvolgerà 100 borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano in tutta Italia è che si svolgerà in contemporanea su tutto il territorio nazionale. Un modo innovativo per coinvolgere i visitatori a scoprire i Borghi che si distinguono per accoglienza, bellezze paesaggistiche, naturalistiche e culturali del bel paese.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione online al sito www.tesori.bandierearancioni.it oppure inviando una mail a bandiere.arancioni@touringclub.it. segnalando il borgo scelto, il numero di partecipanti (max 6) e il nome della tua squadra. Una volta effettuata la registrazione della squadra, bisogna presentarsi al punto di partenza indicato sul sito, all’interno delle fasce orarie indicate, dove si riceveranno gli indizi per poter iniziare la caccia alla scoperta non solo di luoghi, ma anche di persone, tradizioni e sapori.

Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà il percorso riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso, ritornando al punto di partenza.

Il programma della “Caccia ai tesori arancioni” a Bovino.

h. 9.00: raduno presso Ufficio Pro Loco/Info Point (punto di partenza) per la spunta dei partecipanti registrati e consegna della mappa dei luoghi. La “Caccia al Tesoro” (occasione divertente e coinvolgente per scoprire aspetti inediti e curiosità della cittadina) si svolgerà nell’arco dell’intera giornata secondo i seguenti orari:

dalle 10 alle 13 (prima parte) e dalle 16 alle 19 (seconda parte).

Nell’intervallo, tra la prima e la seconda parte (13.30 - 15.30), degustazione di prodotti tipici nell’atrio del Museo Civico (Piazza Marino Boffa). A conclusione della caccia al tesoro, ai partecipanti verrà offerto un sacchetto di qualità con prodotti del territorio.

Oppure richiedi informazioni allo 0881-966475.