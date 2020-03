Bottega degli Apocrifi apre il teatro online per un appuntamento speciale

Nei giorni scorsi la Compagnia Bottega degli Apocrifi ha comunicato la sospensione, fino al 3 aprile, della programmazione del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia (in ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020). In questo periodo di quarantena, però, il tempo trascorso a casa e l’ausilio della tecnologia hanno portato la Compagnia a pensare ad un’iniziativa per continuare ad “aprire” virtualmente il teatro e sentirsi tutti vicini. Si tratta del “Teatro a puntate” che proporrà la visione il tre distinte puntate di “Uccelli”, lo spettacolo teatrale nato da una folle idea di Cosimo Severo e Stefania Marrone a partire dalla follia di Aristofane. Una produzione di Comunità che diventa, ora più che mai, per la comunità. L’appuntamento è il 12, 13 e 14 marzo alle 18.15 sulla pagina facebook di Bottega degli Apocrifi. E proprio come a teatro le puntate saranno disponibili solo nel giorno di programmazione. Per tenere assieme respiro e anima anche se distanti fisicamente. «Il teatro è il luogo in cui una comunità si ritrova e non solo fisicamente. È o deve essere quel luogo in cui una comunità prova a leggere meglio se stessa. È quel che penso io, è quel che pensiamo noi Apocrifi», afferma il regista Cosimo Severo, che continua: «Non abbiamo fatto altro in questi anni che cercare di lasciarci "contaminare" dall'umanità che ci stava attorno. Anche quando quell'attorno non era solo il luogo fisico del Teatro Comunale “Lucio Dalla” o della città di Manfredonia. Un luogo allargato, uno spazio sconfinato che ci ha permesso di incontrare città diverse e migliaia di adolescenti e bambini ovunque. Oggi dobbiamo fermarci. È necessario per consentirci di tornare ad aprire i teatri il prima possibile. Abbiamo così immaginato una tre giorni di teatro online. Un “Teatro a puntate” per ritrovarsi, ma questa volta, e solo per questi giorni, stando a casa. Per anni abbiamo chiesto di uscire di casa, l'abbiamo fatto continuamente, oggi proviamo a portare il teatro nelle case. E lo facciamo con uno spettacolo speciale: “Uccelli”. È speciale perché lo spettacolo nella sua realizzazione ha coinvolto e coinvolge, ogni volta che viene replicato, i ragazzi delle città che lo ospitano, chiamando la comunità a riunirsi attorno al teatro: è il nostro modo di respirare assieme alla città. Respiriamo insieme, bocca a bocca, questa volta e solo per questi giorni da lontano, abbastanza lontano». La registrazione che verrà mandata online è del debutto avvenuto a Manfredonia nel giugno 2019. “Uccelli” è un progetto speciale che ha girato i teatri nazionali e internazionali, facendo incontrare bambini e adolescenti dei diversi luoghi con Luigi Tagliente, Fabio Trimigno, Giovanni Antonio Salvemini, Rosalba Mondelli, Andrea Castigliego, Ercole Capuano, Filomena Ferri, Matteo Miucci, Mamadou Diakite, Bakary Diaby, Celestino Telera e tanti, tantissimi adolescenti e bambini.