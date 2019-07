Nel piazzale degli artisti torna Borgorock

L'evento più rock dell'estate garganica torna di prepotenza sabato 3 agosto, nel solito piazzale degli artisti di Borgo Celano, a San Marco In Lamis.



Una settima edizione che vede la partecipazione di 4 band della zona, che infuocheranno lo stage principale:



Le Speranze Perdute (instrumental avant-garde music)

45 giri tribute band (rock n’ roll italian revival)

Magic Sun (alternative/neo psych)

The Mapo Ciank (alternative rock)



Quest’anno una pluralità musicale davvero sorprendente!



Prevista anche la presenza degli Amici di Rock no War San Marco in Lamis per una raccolta alimentare e una di libri.

Special guest della serata: Motoclub Turbolenti San Severo

Cibo e bevande (quest'anno non saranno utilizzati bicchieri in plastica, ma solamente bicchieri biodegradabili) saranno erogati direttamente dallo staff organizzativo.

Col patrocinio del comune di San Marco in Lamis , con la collaborazione della Pro Loco Borgo Celano Proloco Borgo Celano 2.0 e con il prezioso aiuto dei nostri sponsor :



Ekoe stoviglie e monouso compostabile

Malucri Resort Spa

Color.IN

LFC distribuzione, Ciavarella Bibite di Borgo Celano.