A Candela si aprono le porte della casa della Befana

Agli sgoccioli di questo 2018 continua il ricco programma di eventi natalizi che hanno incoronato Candela, piccolo borgo in provincia di Foggia, il Paese del Natale. Anche quest’anno la casa di Babbo Natale ha attirato migliaia di visitatori e potrà essere ammirata ancora fino al sei gennaio, insieme alla dimora degli elfi, al Museo del giocattolo e alla coloratissima mostra della Lego, Candela Brick Art, evento esclusivo in provincia.

Nel frattempo è già tutto pronto per accogliere l’altra protagonista del periodo dell’anno più amato dai bambini: la Befana. Giunto alla quarta edizione, anche quest’anno sarà possibile visitare il Borgo e la casetta della Befana, che vi aspettano in uno dei luoghi più caratteristici del paese, tra il corso principale e l’inizio del centro storico.

Dal 2 al 6 gennaio, dunque, potrete cogliere l’occasione di incontrare sia Babbo Natale che la Befana, un’esperienza davvero unica ed irripetibile.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il 6 gennaio, in collaborazione con il gruppo Archeo - speleologico Città di Manfredonia, ritorna lo spettacolare Volo della Befana: tutti con il naso all’insù per vederla scendere dal campanile della Chiesa Madre per regalare gioia e caramelle ai bambini. Un evento davvero suggestivo che, nelle passate edizioni, ha lasciato a bocca aperta le migliaia di visitatori giunti da tutta la provincia e dalle regioni limitrofe, per assistere ad uno spettacolo unico nel suo genere.

Il gran finale dell’edizione 2018/2019 di Candela, il Paese del Natale sarà affidato alla bellissima e bravissima Cristina D’Avena che si esibirà in concerto subito dopo il volo della Befana.