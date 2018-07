Chiara Di Maggio, Teresa Melchiorre e il 'vip nostrano' Teo Stilla vincono la seconda edizione di 'Borgo Talent'

Tre, come i vincitori, le serate e le persone moltiplicate per mille che hanno assistito a Borgo Talent, l'evento targato Luigi Mossuto giunto alla seconda edizione, che dal 27 al 29 luglio ha visto alternarsi sul palco della frazione di San Marco in Lamis, circa venti concorrenti tra canto e recitazione.

Novità assoluta di quest'anno la categoria 'Vip nostrani' che è andata Teo Stilla. Con la versione dei Negramaro di 'Meraviglioso' e una hit sempreverde dei Creedence, l'ottico sammarchese ha avuto la meglio al fotosinish sul secondo classificato Luigi Galullo, artista poliedrico e titolare di una caffetteria già noto per le sue imitazioni e partecipazioni a vari programmi televisivi di successo.

Netta affermazione dell'appena 12enne Chiara Di Maggio nella categoria 'Recitazione'. Nel corso della serata finale la giovanissima aspirante attrice di San Giovanni Rotondo ha convinto la giuria e il pubblico reinterpretando 'Il marito ritarda' di Franca Valeri. Seconda la sammarchese Anna Rita Nardella, che ha strappato più di un sorriso raccontando in lingua dialettale i giochi di una volta.

Battaglia fino all'ultimo voto tra i cantanti in gara: qualità delle esecuzioni altissima dal primo all'ultimo arrivato, impeccabili le performance di tutti i concorrenti, nessuno escluso. Al termine delle votazioni, ex equo al cardiopalma tra Rossana Pia La Sala, Teresa Merchiorre e Rachele Accadia. Staccati ma di poco gli altri artisti in gara.

La voglia di vincere, la grinta e la capacità di sorprendere, oltre che la scelta dell'artista sangiovannese di proporre brani in inglese, hanno convinto la giuria a consegnare la coppa a Teresa Melchiorre. Così il presidente della giuria e direttore di FoggiaToday Massimiliano Nardella alla consegna del premio: "E' stato difficile scegliere, ancor più in considerazione del fatto che in tre hanno ottenuto lo stesso punteggio. La maggioranza tra noi ha deciso poi di affidare il meritatissimo riconoscimento a Teresa Melchiorre, ma resta pur sempre una vittoria a tre, o ancora meglio, di tutti i concorrenti che si sono dati battaglia con prestazioni di assoluto livello"

Queste le parole dell'ideatore e organizzatore Luigi Mossuto rilasciate a FoggiaToday: "Quest'anno la scommessa era doppia, confermare il buon risultato dello scorso anno e aumentare l'asticella proponendo una categoria difficile da realizzare "Recitazione". Sono contentissimo delle ottime performance di tutti i concorrenti, hanno dimostrato tutti di avere talento da vendere. Un grazie va al mio staff, a partire dal direttore artistico Silvio Nardella, al coordinatore e fotografo ufficiale Michele Galante, alla regia Mixer Riccardo Bocciero e audio Michelangelo Solimando, al microfonista Gabriele Barbone. Un grazie ai valletti, al simpaticissimo Antonio Parisi e alla brava Valeria Di Maggio. Grazie a tutti gli ospiti che hanno contribuito ad arricchire le serate: 'Il duo MikyAmi', Maurizio Tancredi e Band, il sassofonista Giandomenco Nardella, il cantautore di San Severo Roby Fantini, la foggiana Roberta Di Gregorio e a Mago Lu. Infine un ringraziamento a tutti i presenti che hanno partecipato alle tre serate. Ci vediamo l'estate prossima"