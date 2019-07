Torna Borgo Talent: tre giorni di spettacolo e divertimento a Borgo Celano con tanti ospiti

Ritorna per il Terzo anno Borgo Talent - il Talent del Gargano condotto e ideato da Luigi Mossuto in scena da Venerdi 26 a Domenica 28 Luglio a partire dalle ore 20.30 in Piazzale Degli Artisti davanti la Pro Loco, partner ufficiale "Chiosco lo Chalet"

Come Direttore Artistico riconfermato Silvio Nardella,al suo debutto da Direttore Tecnico Matteo Tantaro,e tutto lo staff coordinato da Antonio Parisi.

Otto concorrenti nella categoria "Canto" e sei nella categoria "Ballo" provenienti da San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Severo, San Paolo di Civitate, Melfi, Mattinata e Manfredonia.

Come ospiti attesi nelle tre serate, la tribute band di Pino Daniele "Gli Scarrafoni",il cantautore Maurizio Tancredi, la cover band di Zucchero di Michele Longo, Mago LU; cantanti per una sera Paolo De Giovanni, Ludovico Delle Vergini e Antonio Parisi.

In giuria Giovanni Caputo, Rosanna Stega, Luigi Ciavarella e Giuseppe Ciavarella; presidenti di giuria venerdi 26 "Aniello Calabrese presidente ASD SAN MARCO" sabato 27 "Luigi Tricarico Consigliere comunale" e domenica 28 "Ciro Iannacone cantautore locale".

L'appuntamento con tre ore spettacolo e divertimento è da Venerdi 26 a Domenica 28 Luglio dalle 20.30 a Borgo Celano.