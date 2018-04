A Borgo Celano torna il festival che premia i talenti nostrani

Gli scorsi 28 e 30 luglio è andato in scena a Borgo Celano ‘Borgo Talent’, il talent del Gargano ideato e condotto da Luigi Mossuto con 12 talentuosi concorrenti tra le categorie in gara Ballo e Canto che ha visti vincitori i piccoli Michele e Antonio Pio (ballo) e Fabiola Accadia (canto)

Tanti gli ospiti che hanno calcato il palco dell’edizione 2017 (Mikalett, Ciro Iannacone, Cover Nomadi, Michele Tenace e Mago Lu) davanti a più di mille persone. Il prossimo luglio è in programma la seconda edizione, che si preannuncia ricca di novità, con una giuria rinnovata e due nuove categorie in gara: oltre a canto e ballo ci saranno le categorie ‘Aspiranti attori’ e ‘vip nostrani’.

L’obiettivo è sempre lo stesso, dare la possibilità a chi ha un talento di mettersi in gioco e provarci. Grandi novità alla conduzione, ad affiancare Luigi Mossuto che ne è anche il Direttore Artistico tre figure diverse per ognuna delle serate in programma.

Intanto sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione.