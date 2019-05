Borgo Talent: al via alle iscrizioni per la terza edizione del talent del Gargano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Da oggi sono aperte ufficialmente le iscrizioni per poter partecipare alla Terza Edizione del Talent del Gargano “Borgo Talent” in scena nel mese di Luglio a Borgo Celano.

A comunicare quanto segue una nota dell’ideatore e conduttore del Talent celanese Luigi Mossuto “Da oggi Lunedi 6 Maggio apriamo ufficialmente le iscrizioni per tutti coloro che vogliano partecipare alla nuova edizione di Borgo Talent, che come sempre è gratuita ed è aperta a tutte le età. Se hai la passione per il Canto, per il Ballo e per la Recitazione è l’evento estivo giusto per Te!

C’è tempo per accreditarsi fino a sabato 15 giugno: basterà inviare una mail all’indirizzo gigimossu@gmail.com oppure inviando un messaggio alla pagina facebook”.