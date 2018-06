Canto, ballo e recitazione: aperte le iscrizioni di 'Borgo Talent'

Sai cantare,ballare o recitare? È arrivato il tuo momento! Anche quest'anno si svolgerà a Borgo Celano per la seconda edizione il talent del Gargano 'Borgo Talent' condotto e ideato dal sammarchese Luigi Mossuto. Dopo il successo dello scorso anno, l'organizzazione promette grandi novità spalmate in tre serate a fine luglio. Sono aperte le iscrizioni per le seguenti categorie: canto, ballo e recitazione. Per info contattate lo staff presso la pagina facebook ufficiale della kermesse