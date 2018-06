Torna 'Borgo in festa': visite guidate, laboratori e show cooking e cabaret all'Incoronata

E' in programma sabato 30 giugno e domenica 1° luglio “Borgo In Festa”, evento organizzato dall’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Foggia in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Only Food” e le realtà produttive locali.

L’evento, che punta a valorizzare le scoprire le eccellenze del Borgo Incoronata quest'anno è stata anche assegnataria di un co-finanziamento della Regione Puglia per le “iniziative di marketing territoriale dei Comuni pugliesi proponenti”.