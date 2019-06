Sotto le stelle di Borgo Incoronata, una magica serata tra calici e astronomia

Lo scorso anno, in una borgata storica di Foggia, è andato in scena l’evento astronomico collettivo tra i più partecipati ed emozionanti d’Italia: 250 persone, calici alla mano e occhi puntati al cielo, osservarono l’eclissi di luna più lunga degli ultimi 100 anni. Lo fecero con la guida dei “signori delle stelle”, gli esperti di Astronomitaly. Quest’anno, l’esperimento si ripeterà, con sorprese e ingredienti diversi, il prossimo 5 luglio. L’evento, “Borgo Experience – Sotto le Stelle”, offrirà molte cose ai partecipanti, ma una su tutte le altre: il cielo stellato di Borgo Incoronata, lontano 5 minuti da Foggia e un milione di anni luce dalle fonti luminose e dai rumori che impediscono, in città, di osservare la volta celeste in tutta la sua maestosa immensità. Ci saranno i telescopi. Torneranno “i signori delle stelle” di Astronomitaly. Nessuna eclissi, stavolta, ma il gusto dei vini e i sapori dei piatti preparati dagli chef saranno da mille e una notte. L’evento, come lo scorso anno, è organizzato dall’azienda vitivinicola Borgo Turrito e si terrà nella sua ampia sede, proprio accanto ai vigneti, dove più intensi e soavi sono i profumi della campagna e dal vicino bosco dell’Incoronata spira una brezza leggera, fresca e costante, che fa riecheggiare la voce delle querce secolari.

PERCHE’ IL 5 LUGLIO. Venerdì 5 luglio il 2019 sarà quasi al giro di boa. Il 186esimo giorno dell’anno è posto giusto al centro dell’estate, nel cuore di una stagione in cui le serate di Borgo Incoronata sono più fresche e godibili di quelle delle città vicine come Foggia, Orta Nova e Cerignola. Il 5 luglio, dunque, sembra essere “al centro”, come la borgata che negli ultimi anni è diventata punto di riferimento per iniziative mai banali, perché capaci di riconnettere armoniosamente le emozioni delle persone alla terra, alla natura, alle espressioni più autentiche e appaganti dell’ambiente che ci circonda e ci restituisce aria pulita, energia vitale, occasioni di aggregazione e di accrescimento culturale.

L’ESPERIENZA DEL BORGO. Sono tanti gli elementi che renderanno l’evento del prossimo 5 luglio una esperienza unica nel suo genere. Come il cielo stellato, anche la dimensione del borgo è fatta di elementi che vanno scoperti con attenzione e curiosità. Come la vastità del cosmo, anche la borgata unisce armoniosamente caratteristiche che la rendono capace di suscitare emozioni e sorpresa. Molti elementi di questo evento saranno disvelati a poco a poco, per dare a ognuno di esso l’attenzione che merita. La pagina social www.facebook.com/borgoturrito.it/ ha iniziato già a svelarne alcuni e a fornire le informazioni utili a chi arriverà da ogni parte della Puglia per partecipare a un grande evento fra astronomia, socialità, sapori ed emozioni intense.