I Boomdabash a Rocchetta Sant'Antonio: concerto gratuito in piazza nella festa patronale

Saranno i Boomdabash gli ospiti musicali della festa patronale di Rocchetta Sant'Antonio. La band pugliese si esibiranno in piazza lunedì 26 agosto, e porterà sul palco i suoi più grandi successi, da "A tre passi da te" a "In un giorno qualsiasi", passando per "Non ti dico no", "Per un milione" (brano con il quale ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo) e l'ultimo singolo "Mambo salentino", realizzato insieme ad Alessandra Amoroso.

Inizio alle ore 21.