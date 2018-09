Sabato 29 settembre a Monte Sant'Angelo farà tappa il 'Barracuda Summer tour' dei Boomdabash. La band salentina, la cui celebre hit 'Non ti dico no' cantata con Loredana Berté, ha impazzato su tutte le radio italiane, si esibirà in piazza a partire dalle 22.30. L'evento è organizzato dal Comitato Festa Patronale 'San Michele Arcangelo'.