Nella magica cornice del Castello di Monte Sant'Angelo torna 'Bollicine di Puglia'

Fervono i preparativi per “Bollicine di Puglia”, l’imperdibile evento al Castello di Monte Sant’Angelo, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Il festival regionale degli spumanti pugliesi si terrà venerdì 2 agosto 2019 a partire dalle ore 19,30.

Per il quarto anno consecutivo l’AIS Puglia con la delegazione AIS di Foggia, presenta un evento unico nel suo genere perché abbina la scelta dello spumante pugliese alla meravigliosa cornice del Castello di Monte Sant’Angelo, comune garganico patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Appuntamento alle 19.30 al Salone degli appartamenti del Castello per un importante convegno di approfondimento in cui è prevista la partecipazione del sindaco e dell’assessore al turismo di Monte Sant’Angelo, il Presidente Regionale AIS Puglia Vito Sante Ceceree il Delegato AIS Foggia Amedeo Renzulli.

L’evento proseguirà alle 20.30 con l’apertura al pubblico dei banchi d’assaggio con degustazioni guidate dai nostri qualificati sommelier AIS. Sono previste oltre 50 etichette in degustazione che saranno abbinate ad un ricco paniere di prodotti tipici di selezionate aziende locali.

Infoline Cell. 320 6750524 – Cell. 347 2662448

info@sommelierpuglia.it- amedeo.renzulli@gmail.com



Ticket degustazioni € 15,00 in prevendita presso:

FOGGIA:

Antica Enoteca Saponaro

Via Borrelli 2,4 angolo Via Vittime Civili, 65

Tel.0881 741434



MANFREDONIA:

Bar Gatta

Corso Manfredi, 35 – 0884 587757

MONTE SANT’ANGELO:

Edicola “Lo scarabocchio” di Pellegrino Matteo – Corso Vittorio Emanuele,189 – Tel.0884 562299

Castello di Monte Sant’Angelo – Tel. 0884 562062

SAN GIOVANNI ROTONDO:

Lo Chalet dei Gourmet

Viale P.Pio, 17 – Tel.0882 451315 – 335 7004336

SAN SEVERO:

Enoteca dell’Antica Cantina

Viale San Bernardino, 94 – 0882 221125

da Alfredo Gastronomia

Via T. Masselli, 56/A – 0882 225064

Ticket degustazioni € 20,00 il 2 agosto al desk d’ingresso al Castello