Il 'Fuoco' di Bob Malone all'Aqva Mood

Dopo esser stati sedotti dagli "InCanti" della prima parte, Aqva Mood non vi abbandona e continua con la seconda parte denominata "I 4 Elementi". Quattro fantastici concerti - e non abbiamo nessun ritegno nel dirlo - che rappresenteranno gli elementi naturali da cui trae origine ogni sostanza di cui è composta la materia, compresa quella dei sogni. Bob Malone | fuoco Si comincia il 5 febbraio c/o il Ristorante/Club AQVA, col fuoco di Bob Malone. Virtuoso irrefrenabile dei tasti, Bob Malone proviene dal Berklee College of Music, e nella sua carriera ha suonato con una serie di artisti di altissimo livello, da Al Green a Jackson Browne, dai Neville Brothers a Dr. John, Ringo Starr, Bruce Springsteen e Leon Russell, fino ad unirsi alla band del grande John Fogerty, leader indiscusso dei Creedence Clearwater Revival, con cui ormai da anni solca i palchi più importanti del mondo, non ultimo quello di Hyde Park a Londra, dove Fogerty è stato raggiunto sul palco da Springsteen, e dove una volta per tutto la personalità e il carisma di Malone sono stati notati da decine di migliaia di addetti ai lavori.

Di recente è uscito un suo nuovo cd dal titolo "Mojo Deluxe", che va ad unirsi alla sua discografia di 5 cd dal 2001 al 2014, oltre a tutte le collaborazioni con grandi artisti. Il suo stile abbraccia il rock n' roll più spudorato per poi contaminarsi con il sound di New Orleans e il soul di pura marca "Detroit". Sarà un concerto incandescente, dove sarà impossibile star seduti e fermi. Oltre a Bob Malone al piano e voce, completano la band tre straordinari musicisti che accompagnano il grande tastierista americano in tutto il suo tour europeo: Stefano Sanguigni alla chitarra elettrica, Mario Guarini al basso e Marco Breglia alla batteria.

Si avrà la possibilità di sottoscrivere un vantaggioso mini abbonamento o di partecipare separatamente a ogni evento. Chi vorrà sottoscrivere l'abbonamento potrà farlo entro il giorno 5 febbraio (data del primo concerto). I singoli biglietti dei concerti, per i ragazzi fino ai 25 anni, costeranno € 15 (a sedere) e € 10 (in piedi). Ristorante Aqva |(c/o Mirage Village, Via Camporeale km 1,200 - Foggia) tel. 329.80.40.437 | 0881. 65.20.23 Moody jazz cafè | info@moodyjazzcafe.it | www.facebook.com/moodyjazzcafe





I PROSSIMI APPUNTAMENTI



ACQUA | lunedì 26 febbraio 2018 | JASON MILES 5tet feat. THEO CROKER

Super band capitanata da uno dei più influenti tastieristi e programmatori di sintetizzatori della storia, da Miles Davis a Marcus Miller, da Michael Jackson a George Benson. Ospite d’eccezione uno dei migliori trombettisti della nuova generazione THEO CROKER.



TERRA | martedì 20 marzo 2018 | JAMES MADDOCK 4tet

Cantautore inglese di Leicester trapiantato a NY. Collabora coi Counting Crows e i Waterboys. La sua voce ricorda quella di Rod Stewart e Steve Forbert. Le sue canzoni hanno il potere di diventare subito dei classici.



ARIA | mercoledì 11 aprile 2018 | LUCY WOODWARD 5tet

Cantautrice anglo/americana al suo quarto album (ultimo prodotto da Michael League, leadere degli Snarky Puppy). Tra il jazz e il rhthym ‘n’n blues, funk e soul. E’ stata corista di Rod Stewart, Chaka Khan Celine Dion, Joe Cocker, Carole King, Pink Martini.

