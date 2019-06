Da Adam Smith ai chewing-gum sostenibili: un sogno possibile. A Parcocittà la conferenza-spettacolo di Pop Economix

Cosa c’entrano le grandi idee che muovono la storia con l’ultimo modello di smartphone? E cosa hanno a che fare i due “padri dell’economia”, Adam Smith e Antonio Genovesi, con la lotta per salvare i mari soffocati dalla plastica? A svelarlo è Blue Revolution: l'economia ai tempi dell'usa e getta, il nuovo spettacolo prodotto da Pop Economix: una conferenza-teatrale brillante, accessibile a tutti e a ingresso gratuito, in programma venerdì 7 giugno, alle ore 20, presso l'anfiteatro di Parco Città. Dopo aver attraversato l'Italia, infatti, la performance arriva anche a Foggia, inserita tra le iniziative di educazione finanziaria condotte dall'associazione Udico e dal Gruppo di Iniziativa Territoriale dei soci di Banca Etica di Foggia.

Sul palco, l’attore e autore Alberto Pagliarino si muove con leggerezza a cavallo degli ultimi tre secoli. Dai colletti di celluloide della Belle Epoque alle microplastiche che oggi soffocano i mari. Dalle grandi scoperte dell’Ottocento all’obsolescenza programmata. Dal pensiero di Adam Smith al neoliberismo. Lo spettacolo, in sintesi, unisce tre storie: la storia dell’economia dell’usa e getta, il dramma dell’inquinamento da plastica dei mari e la vicenda del giovane imprenditore Tom Szaky, giovane canadese che ha dato vita a un’azienda in grado di trasformare gli scarti di cibo in concime e i chewing-gum in panchine.

Una rappresentazione che rivela la necessità di una nuova alleanza tra uomo e ambiente, tra uomo e uomo, nel nome dell'economia civile e dell'economia circolare: per ripartire dagli scarti, creare nuove opportunità e salvare il nostro mondo dal collasso. Attraverso un linguaggio narrativo che mescola vivace ironia, rigorosa obiettività e appassionato desiderio di un futuro sostenibile, Blue Revolution apre una finestra sui mali, ma spalanca la vista sui rimedi per il nostro mondo. E consegna a tutti noi la possibilità di cambiarlo in meglio.