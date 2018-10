Blue Moka feat. Fabrizio Bosso: il grande jazz di scena ad Apricena

“Una leggenda internazionale e una delle band più energiche del Jazz (tutta Made in Italy) si uniscono per offrire un live ricco di energia e classe capace di sorprendere il pubblico, articolato tra brani originali e rivisitazioni del repertorio jazzistico hard bop (W. Shorter, M. Davis, etc.) con richiami alle moderne sonorità del nu-jazz.”

Saranno le note dei “Blue Moka” accompagnati dal maestro trombettista FABRIZIO BOSSO ad inaugurare la nuova rassegna jazz organizzata presso l’Artis Beer Lab; un progetto ricco di eventi e ospiti di grande spessore musicale che si pone l’obiettivo di riportare il Jazz ad Apricena e vanta la collaborazione di SUONINCAVA & il RIFF Club.

Saremo catapultati nei meandri del sound newyorkese fin dal primo momento con una miscela di modern jazz, R&B e funk, non perdendo mai di vista la tradizione hammondistica degli anni '60.

Non ci resta che sgomberare la mente per farci guidare solo e soltanto dalla musica in un viaggio spettacolare e inebriante!

Ticket+Beer+FingerFood € 25

Ingresso ore 20,30 - Inizio ore 22,00

Info/Prenotazioni/Biglietti: 3496015818 – 3475499446

———————————————

I “Blue Moka” 4et nascono nel 2009 dalla collaborazione tra:

• Alberto Gurrisi – Hammond

Formatosi a Milano nella Civica Jazz Band di Enrico Intra e reso celebre dalle formazioni di Franco Cerri; considerato ad oggi un riferimento internazionale per l'organo Hammond nelle formazioni blues-jazz-funk (Gegè Telesforo, Enrico Rava, Max Ionata); partecipazioni ad Iseo Jazz Festival e passaggi su Radio Tre.

• Emiliano Vernizzi – Sax

Veterano del Blakey Lagacy di Gianni Cazzola; fondatore del pluripremiato progetto “Pericopes” (USA_Paris_IT); dal 2011 nucleo della band newyorkese di Izzy Zaidman con tour in USA ed Europa.

• Michele Bianchi – Guitar

Discepolo di Franco Cerri; dal 2010 al 2015 elemento della band di Mario Biondi; collaborazioni in studio con Mina e performer con Dee Dee Bridgewater.

• Michele Morari – Drums

Batterista Jazz, Funk, R&B, sempre in continua ricerca e contaminazione. Membro di Beppe di Benedetto 5et; collabora come freelance con Flavio Boltro, Gianluca Di Ienno, JAO, Hengel Gualdi, Jenny B, Aida Cooper, Stefania Rava, Andrea Braido, Giovanni Amato, Giulio Corini, Mattia Gigalini.

Special guest:

• Fabrizio Bosso – Trumpet

Diplomato al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, completa i suoi studi al St. Mary's College di Washington DC. Nel corso della sua carriera ha avuto numerose collaborazioni con artisti quali Stefano Di Battista, Paolo Fresu, Aldo Romano, Flavio Boltro, Mario Biondi, Sergio Cammariere, Bob Mintzer, Tullio De Piscopo, Paolo Di Sabatino, Randy Brecker, Olen Cesari, Simona Molinari, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Ivana Spagna, Tiziano Ferro, Renato Zero, Fabio Concato.

Nel Gennaio 2018 presentano l’album d’esordio dell'omonimo quartetto con la collaborazione straordinaria della leggenda del jazz, Fabrizio Bosso, proponendo brani in formazione quintetto.

Nasce così il disco (prodotto da Jando Music e Via Veneto Jazz) che raccoglie 8 brani originali che coniugano atmosfere blues con ritmi funky e r'n'b, aprendosi al nu-jazz newyorkese.

A questi brani si aggiungono due standard rivistati (Footprints e Brazilian Like) di Wayne Shorter e Michel Petrucciani e un tributo a Lucio Dalla (Futura), musicista molto caro alla band.