Da Rai Yoyo al GrandApulia: un pomeriggio di divertimento con Bing e Flop

Un pomeriggio speciale per tutti i bambini. Sabato 23 febbraio al GrandApulia ci sarà il meet&greet con Bing e Flop.



Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 ogni ora (per 20 minuti circa) i personaggi di RAI YOYO saranno presenti in galleria per un pomeriggio di grande divertimento!

Gadget a tema per tutti i bimbi (fino ad esaurimento scorte)