A Mattinata l'evento che celebra il bambino: artisti di strada, gonfiabili e tanto divertimento

Circolo Ricreativo Culturale Oasis. Quest’anno non poteva mancare l’evento dedicato ai più piccini, in una versione ancora più ampia, che ci riporta anche noi adulti in una magnifica atmosfera. In occasione di Bimbinfesta, il corso, le piazze e le zone antistanti, si trasformeranno in un luogo davvero speciale a metà tra il reale e il fantastico dove giocare, imparare, divertirsi ma soprattutto essere protagonisti della serata con le tante attività e i vari spettacoli. Il Circolo Ricreativo Culturale Oasis è orgoglioso di dedicare un’iniziativa ai bimbi e alle loro famiglie, il nostro progetto è quello di far cresce questa manifestazione e conservarla unica nel suo genere, siamo convinti che i bambini devono lasciare le troppe ore alla televisione e dedicarsi ai giochi di gruppo, di manualità, come siamo cresciuti noi bimbi di allora.

PROGRAMMA

Ore 19.00 Piazza Roma: Colorati con Bimbinfesta, trucca bimbi e palloncini a cura di Piccoli x Sempre

Ore 20.00 Via Guerra: Apertura del parco gonfiabilandia con racconta storie, burattini, gonfiabili a cura di Piccoli x Sempre

Ore 20.30 Piazza Aldo Moro: Cicciofolk One Man Show, spettacoli di Clownerie e Giocoleria

Ore 21.00 Belevedere Montesaraceno: Artisti di strada con Rado’s Animazione.

Dal 29 al 30 Giugno su Corso Matino mercatini dell’artigianato e antiquariato a cura dell’Associazione Puglia Eventi.