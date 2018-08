A Siponto John Biancale, la vera voce di Billy More

Sabato 11 AGOSTO 2018 non mancare !grande ospite di fama internazionale a Siponto presso l’Ultima spiaggia ci sarà la voce straordinaria di John Biancale, partendo dalle hit degli anni 90’/2000’ fino ad arrivare ai pezzi più coinvolgenti del momento, arricchito dallo spettacolare show Live dalla voce indimenticabile di Billy More Up&Down!



JOHN BIANCALE la voce che ha fatto la storia, cantante compositore esibizionista live negl’anni 90/2000 presta la sua voce al progetto del nome 'Billy More'. Successoni come “UP & DOWN” la canzone del estate 2000 di “Festival Bar" ”Millenium Girl”,”Come on and do it” in 2001,”Boys and girls” sotto il progetto “Souvenir d'Italie” 2002,ed ancora successi Billy More con 'I keep on burning' e 'Loneliness' e tanti altri.

John e la voce anche di innumerevoli pezzi house internazionali ed in questo periodo e impegnato in studio giorno e notte finendo una nuova versione di “Copacabana” il super successo anni 70 di Barry Manilow che uscirà in autunno! John Biancale puo’ essere definito un vero “amante dell’esibizione live”, essendo sempre coinvolgente e pieno di energia mentre canta e balla sul palco e riesce ad immedesimarsi profondamente in tutte le canzoni che interpreta, restituendo calde emozioni. JOHN e’ giustamente definito cantante “dalle mille voci” per la sua duttilità, che gli consente di passare dal jazz,blues,rock,swing fino alla dance, senza soluzione di continuità.



Dd accompagnare il grande John Biancale ci sarà il dj Danilo Rossetti. Si potrà accedere al grande evento tramite degli inviti gratuiti che avranno valore entro le ore 01:00 per avere questi inviti omaggio o per prenotare dei fantastici privè per assistere al grande show potete chiamare al 328.9595266 .