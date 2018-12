Avis porta i suoi donatori al teatro gratis: in regalo 400 biglietti per gli spettacoli del 'Giordano'

L’Avis Comunale di Foggia, in collaborazione con Bella Vita Eventi, regalerà 400 biglietti per il teatro ai suoi donatori. Lo spettacolo dedicato all’Avis è la prima del “Made in Foggia”, che si terrà giorno 26 dicembre 2018 al Teatro Giordano.

Per dare la possibilità a tutti i 5700 soci di partecipare, i biglietti verranno estratti a sorte. L’estrazione dei biglietti si terrà mercoledì 5 dicembre alle ore 17:30 presso la sede dell’Avis Comunale di Foggia – Via N. Sauro, 1. E in diretta Facebook sulla pagina Avis. Ma le sorprese non finiscono qui. In tutte le date del cartellone di Bella Vita Eventi, 50 donatori Avis potranno assistere gratuitamente agli spettacoli. La modalità è sempre la stessa, cioè quella del sorteggio.



Gli spettacoli sono i seguenti:

- Simone Schettino in data 27 dicembre 2018

- “Suonavo ad Auschwitz” in data 25 gennaio 2019 (monologo drammatico di Dino la Cecilia) o in alternativa, “ieri oggi ed Eduardo” ( monologo drammatico di Dino La Cecilia ) * lo spettacolo potrebbe cambiare titolo per via di una nuova produzione in esclusiva per A.V.I.S. ( il titolo dello spettacolo verrà comunque comunicato entro e non oltre il 31/12/’18

- “Acqua sale”spettacolo di cabaret in data 9 febbraio 2019 (Dino la Cecilia e Fabio Conticelli)

- “Nel nostro piccolo” spettacolo di cabaret in data 22 febbraio 2019 (Ale e Franz)