Una 'biciclettata' speciale a Foggia per dire 'no' alla mafia

In preparazione della partecipazione alla XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie del prossimo 21 marzo, l’Associazione Cicloamici Foggia Fiab organizza, in collaborazione con il Coordinamento provinciale di Libera, una biciclettata cittadina a tema.

"Foggia è una città sotto attacco. La Capitanata è una provincia sotto attacco", così Libera ha motivato la scelta di Foggia come principale "piazza" nazionale della Giornata. E' importante allora che la città reagisca, che tutte/i noi manifestiamo compattamente e convintamente per opporci a questo attacco, che anche questa notte è tornato a colpire Foggia.

Si toccheranno, facendo delle brevi soste, i luoghi della città legati ad alcuni episodi di criminalità accaduti negli ultimi anni e quelli che ricordano chi si è opposto alle mafie ed al malaffare: Francesco Marcone, Giovanni Panunzio, ecc.

Il raduno sarà alle ore 10 davanti all’ingresso del Palazzo degli Uffici Statali (Piazza Giordano), dove l’iniziativa si concluderà attorno alle 12,30.