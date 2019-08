Vicari a 'Mundus vini': il gruppo foggiano premiato in Germania con la medaglia d'argento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

In Germania, nel corso dell’edizione primaverile 2019 di Mundus Vini, il più grande concorso europeo sul vino che si svolge a Neustadt (GERMANIA). La cantina foggiana è stata insignita del Premio come uno dei migliori produttori Italiani di Nero di Troia ottenendo la medaglia d’argento con Macchione annata 2016. Ad Ottobre sarà in concorso in Polonia al POLAND EXPO' con QVARTO lo Spumante Brut di Bombino allevato nel territorio de monti dauni (FG).

La cantina di Biccarese, si è distinta per la bellissima presentazione non solo del proprio prodotto, ma per la grande promozione territoriale del Borgo,dei Monti Dauni e di tutto il territorio Foggiano. Mundus vini, la 2 giorni di Neustadt dedicata al vino, è tra le fiere internazionali più importanti e strategiche per il trade al mondo e quest'anno si è svolta dal 23 al 24 febbraio I numeri della fiera 6.300 espositori 60 nazioni presenti In quest'occasione le aziende di vino italiano hanno occupato un posto di rilievo insieme a quelle francesi, subito dopo ci sono quelle tedesche, austriache e spagnole. La fiera ha rappresentato, quindi, anche un 'termometro' per valutare la forza dei diversi sistemi nazionali vitivinicoli.