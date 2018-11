'Chocomoments': a Biccari la tre giorni del cioccolato artigianale

Chocomoments fa tappa per la prima volta in Puglia con la sua Fabbrica del Cioccolato. E’ tutto pronto per la prima edizione di Chocomoments Biccari, la grande festa del cioccolato artigianale che si terrà dal 14 al 16 dicembre in Piazza Matteotti a Biccari, in provincia di Foggia grazie al contributo del Comune di Biccari con il patrocinio dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia. Cooking show, degustazioni, laboratori per bambini e lezioni di cioccolato per adulti. E ancora, la tavoletta lunga 15 metri realizzata in presa diretta e tanta musica e animazione dal vivo. Sono queste le straordinarie attrazioni della Fabbrica del Cioccolato, la grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza Choco Word Educational.

La dolcezza del vero cioccolato artigianale conquisterà tutti grazie al ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e le raffinate e divertenti sculture di cioccolato opera dei migliori maestri cioccolatieri della mostra mercato del cioccolato con i suoi stand sempre aperti dalle 10.00 alle 21.00. Sono tante le attrazioni in programma. A partire dai cooking show, che quest’anno celebreranno la città con un omaggio: la speciale pralina di Biccari realizzata direttamente in Fabbrica domenica alle 18.00 con un ingrediente tipico svelato all’ultimo istante e offerta in degustazione a tutti. Ma le novità della festa non finiscono qui: tutti i giorni alle 15.00 sono previste dimostrazioni per scoprire come si realizza una pralina e conoscere tutti i trucchi per realizzare un’ottima sacher. Grande attesa per lo show dei maestri cioccolatieri Chocomoments che sabato alle 18.00 realizzeranno sotto gli occhi del pubblico presente, una tavoletta di cioccolato lunga 15 metri. Una vera e propria sfida a tempo, a cui seguirà una degustazione gratuita. Per i più piccoli tutti i giorni c’è lo spazio Choco Baby aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. I bambini che avranno ricevuto il divertente segnalibro a scuola potranno usufruire di uno sconto sul laboratorio. Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com). Per tutta la durata dell’evento, inoltre, spazio anche ad animazioni musicali, concerti, danze, momenti culturali, visite guidate e mercatini natalizi dedicati all’artigianato locale ed ai prodotti tipici biccaresi . Info su @InfoPointBiccari Info su www.chocomoments.it

Gallery