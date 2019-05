Attori, blogger e chef stellati per il Biccari Cinefood Festival

Il Cinema e il buon cibo; gli attori e gli chef stellati; le anteprime e i cooking show: ecco a voi il Biccari Cinefood Festival, una iniziativa che dentro ne contiene tante altre, a cominciare dal press tour che – da mercoledì 8 a lunedì 13 maggio – porterà in paese blogger e giornalisti da tutta Italia, compresa una troupe di Gambero Rosso. Il press tour, promosso dal Comune di Biccari con le adesioni delle Amministrazioni comunali di Orsara di Puglia e Troia, è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse VI-Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

IL FESTIVAL E IL PRESS TOUR. Il Biccari CineFood Festival si svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio 2019. Il press tour si terrà da mercoledì 8 a lunedì 13 maggio 2019. Nella due giorni del Festival, arriveranno a Biccari gli chef e gli esperti di Masterchef Italia, fortunato format televisivo, e di Gambero Rosso, colosso editoriale e autorevole divulgatore della grande innovazione e tradizione della cucina italiana. Assieme ai prestigiosi testimonial della scuola culinaria del Bel Paese, arriveranno a Biccari attori e registi, in particolare quelli impegnati nella realizzazione del film “Ralph De Palma, l’uomo più veloce del mondo”, dedicato a uno dei piloti di automobili da corsa più veloci del mondo. Ralph De Palma ebbe i suoi natali a Biccari il 19 dicembre del 1882 e morì negli Stati Uniti, dopo una carriera sportiva piena di vittorie, il 31 marzo 1956. Il film, quasi interamente girato a Biccari, racconta la storia di questo ragazzino pugliese con lo sguardo proiettato verso il futuro. Sui Monti Dauni, Ralph De Palma visse tutta la sua infanzia, fino ai 10 anni, poi andò a costruire il suo mito negli Stati Uniti.

DA BICCARI A ORSARA E TROIA. Il cinema, i suoi luoghi e la sua magia per raccontare un territorio altrimenti indescrivibile: è questo l’obiettivo di “Biccari CineFood Festival”, l’evento al centro dell’omonimo press tour che condurrà blogger e giornalisti a scoprire bellezza e sapori, patrimonio culturale ed enogastronomia, una sorta di “binario-binomio” per conoscere oltre a Biccari anche Orsara di Puglia e Troia, gli altri due comuni che aderiscono al progetto. Il Comune di Biccari intende utilizzare questa occasione per far conoscere, a una più vasta platea proveniente da tutta Italia, i prodotti enogastronomici della sua tradizione e le eccellenze agroalimentari del tessuto produttivo territoriale: il pane realizzato con farina di grano 100% made in Puglia, l’olio extravergine di oliva, il vino, la pasta artigianale, i prodotti dell’ortofrutta, le verdure spontanee e le erbe officinali dei propri boschi. I boschi che circondano Biccari sono una delle cinque aree tartufigene naturali della Puglia. L’obiettivo è costruire un itinerario turistico dedicato a chi ama il cinema e il buon cibo, a chi intende il viaggio come esperienza culturale profonda.