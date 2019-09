È tempo di Bibliopride: il polo Biblio-museale partecipa con due eventi di lettura per i bambini

Il Polo Biblio-Museale di Foggia partecipa al Bibliopride, la Giornata Nazionale delle Biblioteche, giunta all’ottava edizione, organizzando due eventi di lettura ad alta voce per le bambine e i bambini dai tre ai cinque anni.

Quest’anno, infatti, è interamente dedicato alla promozione della lettura per l’infanzia, il tradizionale appuntamento annuale promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche, in tutta Italia dal 23 al 28 settembre.

Appuntamento martedì 24 settembre, dunque, alle ore 18.00, a Parco Città (Parco San Felice) e giovedì 26 settembre, sempre alle ore 18.00, presso la Biblioteca “La Magna Capitana” - Settore Ragazzi, in viale Giuseppe Di Vittorio 33.

Coordinati dalla Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi Milena Tancredi, i lettori volontari Nati per Leggere animeranno dei percorsi di lettura per i più piccoli.

In Biblioteca. Cresci. Sogni. Voli è il claim scelto per questa edizione del Bibliopride, che nell’anno in cui ricorre il ventennale di Nati per Leggere - il programma italiano di promozione della lettura in età precoce - si concentra soprattutto sul ruolo svolto dalle biblioteche per avvicinare i più piccoli alla lettura.

Prosegue, così, il fittissimo calendario di eventi organizzati dalla Biblioteca per celebrare il ventennale di Nati per Leggere.

La Biblioteca “La Magna Capitana” continuerà a partecipare ai festeggiamenti organizzando eventi ad hoc anche nell’ambito di Buck, il Festival della letteratura per ragazzi di Foggia, che giunto quest’anno alla nona edizione, si terrà dal 20 al 27 ottobre.