Riparte la rassegna "Merende da favola": al Teatro dei Limoni va in scena "Biancaneve e la conta dei nani"

Nuovo appuntamento con Merende da Favola, la rassegna di teatro famiglie del TdL. Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre andrà in scena lo spettacolo "Biancaneve e la conta dei nani".

Conoscete tutti la favola di Biancaneve: la Matrigna gelosa, il Principe innamorato, l'aiutante fifone che lascia scappare la giovane ragazza, invece che ucciderla. Non sapete, però, che durante la sua fuga, Biancaneve entra in una casetta abitata da tre nani. Si presentano come venditori ambulanti e sostengono di essere in sette ma Biancaneve non riesce mai ad avere la fortuna di incontrarli tutti insieme! Banditi dalla regina, non difesi da nessuno e additati come mostri, i nani da anni ormai vivono isolati da tutti. La regina cercherà di sbarazzarsi di Biancaneve ricorrendo a trasformazioni, mele e pozioni avariate ma i nani, al di là di ogni aspettativa, riusciranno ad aiutare la principessa ed il principe a sconfiggere la matrigna per sempre.

Scheda dello spettacolo

"Biancaneve e la conta dei nani"

scritto e diretto da Enza Notarangelo

con Paola Capuano, Stefano Dragoni, Vincenzo Ficarelli, Stefano Graziani, Raul Lannunziata, Roberto Moretto, Maggie Salice

coreografie Maggie Salice

elementi scenici Michele Ciuffreda



1/2/3 Novembre 2019

ore 17:00 merenda in collaborazione con Doemi - ore 17:30 prima replica

ore 19:00 merenda in collaborazione con Doemi - ore 19:30 seconda replica (solo sabato e domenica)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni: ragazzi@teatrodeilimoni.it / 3921242850 / 3249948645