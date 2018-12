Capodanno con Biagio Izzo: il comico napoletano apre il 2019 al Giordano

Tutto pronto il prestigioso evento con cui il Teatro Umberto Giordano aprirà il 2019. Il prossimo primo gennaio, a calcare il palco del blasonato teatro, l'apprezzato comico e attore di fama nazionale Biagio Izzo che si esibirà nel suo spettacolo: "Capodanno a casa mia".

Per l'occasione, l'artista e attore comico napoletano, metterà in scena ben due spettacoli, alle ore 20:30 e alle 22:00. L'atteso appuntamento, presentato dalla conduttrice televisiva Flora Baldi, rientra nel ricco cartellone degli eventi natalizi ed è stato fortemente voluto da Giovanni Calabrese, organizzatore di eventi, il quale si dice soddisfatto per essere riuscito a portare in capitanata il brillante talento partenopeo, tanto amato dal pubblico.

Per biglietti, info e prevendite degli spettacoli di Biagio Izzo si potrà contattare il numero telefonico: 3484203420.