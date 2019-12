Beppe Signori torna in Capitanata: uno dei protagonisti di Zemanlandia presenta il libro che racconta la sua carriera

192 pagine di immagini e racconti. 192 pagine che raccontano un pezzo di storia del calcio italiano, uno dei suoi più grandi interpreti. Il titolo ("Il sinistro di Signori") dice già tutto: Beppe Signori, settimo tra i cannonieri di tutti i tempi della Serie A, racconta la sua carriera, dagli esordi a Leffe e Piacenza, fino alla svolta rossonera con la maglia del Foggia, dove partì l'evoluzione da ala a bomber implacabile, che lo portò a diventare uno degli attaccanti più prolifici della sua epoca e non solo, con la maglia della Lazio; la rinascita a Bologna, dopo la breve e sfortunata parentesi doriana. Ma anche l'esperienza ai mondiali statunitensi del '94. Questo e tanto altro nel libro che Signori presenterà a Foggia e in provincia, in una serie di tappe.

Il 12 dicembre a Candela presso il ristorante L'Orecchietta; il 13 dicembre, alle ore 19, a San Giovanni Rotondo presso il Centro Sportivo Garden; il 14 dicembre a Vigna Nocelli a partire dalle ore 20.30 e infine il 15 dicembre a Orta Nova presso il Resort Giuliani.