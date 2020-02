“Benessere spirituale": al Teatro Regio incontro con padre Valter Maria Arrigoni

Teatro, spettacolo, musica ma non solo: l’associazione Enarché, di casa al Teatro Regio di Capitanata, via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) prosegue nel diversificare gli incontri con il pubblico. Carlo Bonfitto, presidente di Enarché, ha infatti deciso di costituire una nuova “costola” dell’associazione, chiamata Existere et bene esse, che ha in programma alcuni incontri sulla tematica del benessere. Il prossimo appuntamento – Benessere spirituale - Anima e spirito: gli elementi costitutivi dell’essere umano - è fissato per martedì 18 febbraio alle 20.00, proprio al Teatro Regio di Capitanata, e avrà per relatore Padre Valter Maria Arrigoni.

Monaco e presbitero bergamasco, da molti anni a Foggia, biblista e studioso delle religioni, Padre Valter Arrigoni ha un legame speciale con il Teatro Regio di Capitanata e Carlo Bonfitto, giacché una ventina di anni fa, quando padre Valter era parroco della Chiesa Madonna del Rosario (gli spazi teatrali sono adiacenti alla chiesa, ndr), ebbe inizio l’avventura teatrale dell’associazione Enarché, una realtà che negli anni – e sono quasi venti ormai – ha proposto e continua a proporre al pubblico spettacoli in dialetto e in lingua, concerti e teatro per famiglie, e non solo.

Quello di martedì 18 febbraio è il primo di una serie di incontri, racconta don Valter, e sarà incentrato sulla persona, sull’essere umano. “L’anima, anticipa don Valter, è il nostro corpo che respira e che, come indica la sua etimologia, ci accomuna agli animali. Quello che contraddistingue gli esseri umani è lo spirito, esso ci rende diversi rispetto agli altri esseri del creato.” “Raggiungere il benessere – prosegue – significa arrivare a trovare un equilibrio tra anima e spirito, che sono connaturati all’essere umano e ne costituiscono l’essenza.”