A San Severo arriva il Beer & Food Festival: street food, cooking show, musica e cabaret nel cuore della città

L’attrattività turistica dell’Alto Tavoliere passa anche dal food e dalla birra, un prodotto che attraverso l’azione innovativa di una serie di imprenditori locali, si sta posizionando all’interno del paniere tipico della Daunia Rurale. Di qui l’idea del ‘San Severo Beer & Food Festival’, l’evento in programma dal 20 al 22 settembre e organizzato dai CIV (Centri Integrati di Via) e dalla Confcommercio, con la partecipazione del GAL Daunia Rurale 2020 e il patrocinio del Comune di San Severo.

Spettacoli di musica e cabaret, attività di animazione e intrattenimento per i più piccoli, truck per la vendita di ‘street food’ e un “Aperitivo Gastrofonico”. Tutto questo nei tre giorni del Festival che intende integrare la valorizzazione commerciale della città promossa dai CIV con la promozione della produzione tipica locale al fine di rendere questo territorio sempre più attrattivo.

L’inaugurazione del Festival è prevista venerdì 20 settembre alle 20.00 in corso Garibaldi. Al taglio del nastro, accompagnato dalle note della ‘Rizza Band’, seguirà la visita degli stand eno-gastronomici allestiti anche in via Tiberio Solis e l’‘Aperitivo Gastrofonico’, promosso dal Gal Daunia Rurale 2020 e in programma alle 21.00 nel chiostro del Comune di San Severo con show cooking e musica jazz.

“Queste iniziative - dichiara il presidente del Gal Luigi Angelillis- rappresentano un’importante vetrina per le nostre aziende, oltre che un’opportunità per promuovere le strategie della nostra Agenzia di Sviluppo Locale che ha tra i suoi obiettivi proprio la creazione un Distretto Gastronomico dell’Alto Tavoliere che punti sul local-food e che valorizzi in maniera innovativa il patrimonio culturale e rurale di questo territorio, anche in ottica turistica”.

Nel weekend spazio alla musica e al cabaret. Sul palco allestito in Piazza Carmine sabato 21 settembre alle 21.30 si alterneranno il comico Santino Caravella e il gruppo folk “Le Mulieres Garganiche”. Sullo stesso palco, alle 21.30 di domenica 22 settembre, sarà la volta del comico Costantino Montuori e della band “Acid Lake”. I più piccoli, potranno divertirsi con un’area gioco allestita in Piazza della Repubblica ed attiva dalle 18.00 alle 23.00 di venerdì 20 settembre.