Beautiful play u2 & Coldplay acoustic duo live al bar pasticceria Ferrucci di Stornarella

Tornano alla pasticceria Ferrucci 'I Beautiful Play', il frizzante duo che rivisita in chiave semi-acustica le migliori canzoni degli U2 e dei Coldplay. In questo progetto collaborano Francesco Moschetti, voce dei Colorplay a Coldplay experience e degli 'Out of Control' U2 tribute, e Walter Nuzzo,chitarrista dei Broken Frames U2/Coldplay tribute show. I due ragazzi,uniti dalle stesse passioni musicali, vi guideranno in un'originale esperienza acustica sulle note dei migliori successi delle due grandi band.