I Beautiful Play live al Barret pub di Lesina

I Beautiful Play sono un duo che rivisita in chiave semi-acustica le migliori canzoni degli U2 e dei Coldplay.

In questo progetto collaborano FRANCESCO MOSCHETTI, voce dei Colorplay a Coldplay experience e degli Out of Control U2 tribute, e WALTER NUZZO,chitarrista dei Broken Frames U2/Coldplay tribute show.

I due ragazzi,uniti dalle stesse passioni musicali, vi guideranno in un'originale esperienza acustica sulle note dei migliori successi delle due grandi band.



si consiglia la prenotazione al 334 334 8009