Sbarca a Foggia il beach volley

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

In concomitanza con l'inizio della scuola, l'ACSD Palabeach Foggia di via Manfredonia (km 2) avvierà il progetto 'A scuola di Beach Volley con il Beach Planet' per bambini e ragazzi a partire dai 6 anni. I corsi saranno idealmente suddivisi per fasce d'età in base al numero e età degli iscritti.

È previsto tanto divertimento e giochi sulla sabbia tutto l'anno. L'obiettivo è avviare la città di Foggia a praticare attivamente uno sport non usuale nella nostra provincia. Ci sarà anche la possibilità di corsi per adulti e numerose altre attività che potrete scoprire visitando i nostri social: