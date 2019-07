Vieste che spettacolo, in migliaia cantano e ballano per Battiti Live. Gigi D'Alessio: "I Caraibi e le Maldive stanno qua"

"Semplicemente grazie a tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita di un evento che rimarrà nella nostra memoria per tanto tempo". Questo il buongiorno del sindaco di Vieste all'indomani della prima tappa in Puglia di Battiti Live. "Una serata di grandi emozioni" che sul palco della radio del Sud allestito in piazza Marina Piccola ha visto alternarsi Mahmood, Il Volo, Boomdabash, Gigi D'Alessio e Guè Pequeno, Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, Irama, Elodie, Levante, Fred De Palma e Ana Mena, Mondo Marcio, Luché e Gabry Ponte.

Migliaia di persone, soprattutto giovani, hanno riempito la piazza che si affaccia sul "mare spaziale" (cit. Levante), cantato e ballato fino alla mezzanotte. Applausi ed entusiamo quando Gigi D'Alessio, indicando il mare, ha elogiato Vieste e il Gargano: "Tutti vanno a farsi le vacanze ai Caraibi e alle Maldive, ma i Caraibi e le Maldive stanno qua".