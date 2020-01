"Basta salari da fame": incontro con Marta Fana a Foggia

“Flessibilità del mercato del lavoro e diminuzione dei salari, la ricetta per rendere le aziende più competitive e per aumentare la ricchezza di tutti” perché allora a parità di professione, livello di istruzione e di carriera guadagniamo molto meno e il nostro stipendio non basta per arrivare a fine mese? Perchè la classe lavoratrice è più povera e ricattabile?"

Di questo si parlerà con Marta Fana, economista, ricercatrice, nota opinionista su radio e televisioni nazionali autrice del saggio Basta Salari da Fame!, che, dopo il successo di Non è lavoro e sfruttamento, venerdì 24 gennaio torna a Foggia con un doppio appuntamento di grandissima attualità per il nostro territorio:

alle ore 18.00 presso la Libreria Ubik (P.zza U. Giordano 75) presentazione del libro ;

presso la (P.zza U. Giordano 75) ; alle ore 20.00 presso il noto locale Cenè (P.zza De Carolis 9) dibattito pubblico: “Perché in Italia si guadagna così poco?”

L'iniziativa è stata così suddivisa per consentire al maggior numero di lavoratrici e lavoratori di partecipare ed intervenire attivamente.