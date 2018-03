La Baroque Modus Ensemble in concerto: omaggio a Vivaldi e ai suoi contemporanei

Prosegue con successo la 49e.ma stagione concertistica degli “Amici della Musica” di San Severo, presieduta da Gabriella Orlando. “Splendori del tempo barocco. Antonio Vivaldi e i suoi contemporanei” è lo spettacolo che la “Baroque Modus Ensamble” porta in scena nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Nicola sabato 17 marzo 2018, alle ore 19.45 (porta ore 19.30). Ad esibirsi l’enfant prodige Carlo Cesaraccio (oboe), i musicisti Antonio Spadone (trombe), Vincenzo Di Rodi (trombe) e Luigi Puddu (chitarra) diretti da Pasquale Somma.

Di assoluta bellezza il programma della serata, principalmente dedicato ad Antonio Vivaldi, esponente di spicco del tardo barocco veneziano, con il “Concerto per oboe e archi in Do magg. KV 447”, il “Concerto alla Rusticana per archi” e il “Concerto per chitarra e archi in Re maggiore”. Verranno proposte anche le musiche del violinista toscano Francesco Manfredini e del compositore veneto Alessandro Marcello.

Le opere di Antonio Vivaldi sono inconfondibili. «La fluidità della linea melodica, l’estrema vivacità del tessuto orchestrale conferiscono alla musica di Vivaldi una personalizzazione unica», dichiara Gabriella Orlando, presidente degli “Amici della Musica”. Innovando dal profondo la musica dell'epoca, Vivaldi diede più evidenza alla struttura formale e ritmica del concerto, cercando ripetutamente contrasti armonici e inventando temi e melodie inconsuete. Il suo talento consisteva nel comporre una musica non accademica, chiara ed espressiva, tale da poter essere apprezzata dal grande pubblico e non solo da una minoranza di specialisti. Vivaldi è considerato uno dei maestri della scuola barocca italiana, basata sui forti contrasti sonori e sulle armonie semplici e suggestive.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura e con Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.

Info e prenotazioni 348.6628775