“Bandidos”: con un singolo trap quattro giovani rapper foggiani invitano i coetanei a rimanere a Foggia

È disponibile su YouTube, dal 3 novembre, ma presto arriverà anche su Spotify (qui sarà possibile non solo ascoltare la canzone ma anche effettuare il download del file mp3), “Bandidos”, un nuovo singolo trap realizzato da quattro giovani artisti emergenti, rigorosamente foggiani (il più grande ha 29 anni, il più piccolo 20 anni): Rux (produttore), OneDep, Nenot e Dasko El Nino.

In poche ore la canzone ha superato l’importante soglia delle quasi 70 mila visualizzazioni spopolando, quindi, tra i coetanei e affermandosi rapidamente non solo come novità ma anche come emblema di uno stile fresco e accattivante, pronto per conquistare la platea nazionale e rivaleggiare con i più grandi nomi del momento (Sfera Ebbasta, ad esempio). Il video di “Bandidos” è stato interamente girato tra Foggia (è facilmente riconoscibile il bosco dell’Incoronata e il parco Pantanella, noto soprattutto per essere l’unico centro polisportivo presente all’interno del territorio del capoluogo dauno) e la sua provincia (Chianca Masitto, situata lungo la linea costiera tra Mattinata e Monte Sant’Angelo) per un motivo molto semplice: rendere visibili a tutte le bellezze del nostro territorio, spesso sottovalutato e abbandonato dai suoi stessi fruitori.

Spinti dalla passione verso la propria città, i quattro rapper hanno voluto dar vita ad un progetto canoro avente come fine anche un significativo messaggio sociale: quello di non abbandonare in massa la propria realtà cittadina. “Abbiamo voluto lanciare un appello servendoci della musica – commentano Rux e Dasko El Nino – perché la nostra città sta vivendo un periodo molto sofferente. Per ogni giovane che parte vengono meno forze intellettuali e contributi significativi alla rinascita del territorio. Non partite: rimbocchiamoci le maniche tutti insieme”.